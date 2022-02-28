В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный 30-летию геноцида в Ходжалы и 80-летию трагедии в Лидице, сообщила Trend Life наша соотечественница из Чехии, поэтесса Лейла Бегим.

Вечер был организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов, представители дипломатических миссий, диаспоры и творческой интеллигенции.

В концертной программе выступили представители поэтического общества Natəvan Лейла Бегим и Фарид Алиев, чешский актер и поэт Криштоф Нохинек, органист Алия Махмудзаде, скрипачка Джанель Наджафлы. Прозвучали композиции азербайджанских, чешских и зарубежных авторов.

Напомним, 10 июня 1942 года чешский шахтерский поселок Лидице был уничтожен по требованию германского правительства: все мужское население поселка старше 15 лет - 172 человека - было расстреляно, 195 женщин отправили в концлагерь, откуда многие не вышли, большинство из 98 детей поселка было удушено в газовой камере, а все строения поселка были сожжены.

А спустя ровно полвека, 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)