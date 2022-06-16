Свадьба года в Азербайджане - дочь Национального героя Регина Ковалева и герой Карабахской войны Денис Гузлаев. История настоящей любви! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Это была потрясающая и очень трогательная до глубины души история любви – настоящая свадьба года! Особый статус праздничному вечеру придавал тот знаменательный факт, что семейными узами себя навечно связали дочь шехида первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, общественный деятель Регина Ковалева и герой второй Карабахской войны, ветеран 44-дневной Отечественной войны Денис Гузлаев.

Вечер начался с гимна Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Выступившие представители государственных структур и общественных организация, члены Милли Меджлиса, сослуживцы Юрия Ковалева и Дениса Гузлаева, учителя и друзья молодых искренне желали в этот вечер вечного семейного счастья. Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где исторически независимо от национальности и вероисповедания, все живут как одна семья. И в праздники, и в самые трудные и трагические моменты истории Азербайджана все как один кулак стояли на защите Родины.

Свадьба, которую вел Кямран Размовар, прошла очень интересно и весело, выступали популярные исполнители и танцевальные коллективы, а главным сюрпризом стал подарок от министерства труда и социальной защиты населения – квартира! Денис Гузлаев был не только в свадебном костюме, но и в военной форме, в которой освобождал Азербайджан от армянских агрессоров. Очень гордо и трогательно! А как танцевали молодожёны в окружении гостей! Счастье так и светилось на их лицах, а у некоторых гостей от этого на глазах даже стояли слезы…

История одной настоящей любви!

Соединение их сердец можно точно назвать настоящей судьбой... И поэтому представляем историю любви, которая связана с освобождением Карабаха.

Юрий Ковалев стал шехидом во время выполнения боевого задания на Ходжавендском направлении в октябре 1991 года. А в октябре 2020 года Денис Гузлаев был тяжело ранен на Ходжавендском направлении, десять дней был в коме.

Юрий Ковалев родился в Гейчайском районе. Имя Юрия Ковалева, которого еще называли Юра Черный, стало легендой в первой Карабахской войне. В 1990 году добровольно стал бойцом спецподразделения, чтобы сражаться за освобождение Карабаха от армянских бандформирований, отличался высоким героизмом. Армяне назначили за его голову большое вознаграждение.

Однажды зарубежные журналисты с удивлением спросили его: "Как это получается, что русский так искренне и отважно сражается за Азербайджан?". На что Юрий ответил: "Ну почему вам кажется странным то, что, будучи русским, я сражаюсь за Азербайджан? Почему вы забываете, что я вырос в Азербайджане, в Баку? Я с детства дружил с азербайджанцами. Ко мне относились как к брату. Значит, меня считают сыном этой земли. В таком случае, почему я не должен сражаться с врагами Азербайджана?".

А в другой раз, когда один иностранный журналист спросил его с удивлением: "Вы русский?", Юрий с гордостью ответил: "Да, я русский. А Азербайджан - моя Родина!". Вот таким был Юрий Ковалев, который пал смертью храбрых в 26 лет. У него остались две дочери. Юрий Ковалев навсегда вписал свое имя в историю Азербайджана. Каждый год на Аллею шехидов почтить память Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева приходит много людей. Одна из улиц города Гейчай названа в его честь, в школе №229 Низаминского района Баку, где он учился, установлен его бюст.

Одна из его дочерей, Регина, достойная памяти отца, всегда защищает интересы родной земли, принимая активное участие в общественной жизни. Является членом правления Ассоциации русской молодежи Азербайджана, руководителем молодежной группы Низаминской районной организации Русской общины, заместителем председателя Низаминской районной молодежной организации Партии "Ени Азербайджан" (YAP).

А теперь о Денисе. Родился в Баку. После военной службы занимался любимым делом - кулинарией, но когда армянские агрессоры вновь посягнули на наши земли, добровольно отправился на фронт. Принимал участие в боях за Физули, Джабраил, Гадрут, награжден "За освобождение города Физули" и другими медалями.

"Дома я не сказал, что ухожу на фронт. Я не мог остаться, не мог сидеть, сложа руки, потому что Родина нуждалась во мне. Я всю жизнь провел в Азербайджане. Я пью эту воду, ем это хлеб. Азербайджан – мой дом. Долг каждого мужчины - защищать свою родную землю. Азербайджан - моя родина, и я готов был отдать за нее жизнь. Обещал маме и отцу, что обязательно вернусь с победой. И я сдержал обещание", - говорит Денис Гузлаев.

Когда спасал раненных боевых товарищей, осколок первого снаряда попал ему в спину, а второй разнес ему лицо. Денис перенес семь сложнейших операций, во время которых врачи фактически заново собрали ему лицо, восстановив челюсть, зубы, нос. Во время одной из первых операций впал в кому на 10 дней. Кроме того, у него поврежден правый глаз, поэтому видит он им слабо, всего на 20 процентов. Очнувшись, долго отказывался показать матери свое изуродованное лицо…

У Дениса была мечта построить свой дом и создать семью. И это осуществилось! Квартиру подарило государству, и он создал семью с Региной.

Кстати, в больнице после очередной операции и состоялась эта судьбоносная встреча, куда Регина пришла навестить героя.

" Во время Отечественной войны Ассоциация русской молодежи Азербайджана, в которую вхожу и я, активно поддерживала нашу армию всеми возможными способами, в том числе и на информационном фронте. У нас были списки ветеранов, которые после тяжелого ранения находились в госпиталях. Мы навещали наших героев, выражали им благодарность, общались, доносили их истории до широкой общественности. Никогда не забуду наше первое знакомство в Денисом. Была Пасха. Мне позвонил мой дядя Виталий Ковалев - брат Юрия Ковалева и общественный деятель. Он сказал, что в госпитале лежит русский солдат. Даже не думая, сразу собралась и приехала к нему. Нашей целью было поздравить ветеранов и познакомиться с ними. Но тогда я даже не знала, что именно в больнице встречу свою любовь. Я настолько уверена в нашей любви, что обязательно пройду с ним через все трудности. Сейчас ему тяжело дышать, еще контузия. Помимо всего этого, Денис проходит реабилитацию ", - призналась Регина.

Хотя поначалу у них были лишь дружеские отношения, встречались, общались.

Однажды во время беседы Денис спросил у Регины: "Ты выдержишь, если я покажу тебе фотографии ранений?". Регина сказала: "Выдержу, показывай". Он показал фотографии ранений, затем из больницы в Физули, где ему была оказана экстренная помощь и проведена первая операция. И тогда Денис задал такой вопрос: "Интересно, кто меня теперь в таком виде полюбит?". На что Регина ответила: "Ты не волнуйся, я уверена, что на твоем жизненном пути встретится девушка, которая тебя полюбит. Ты обязательно будешь счастлив".

Но прошло время, и они поняли, что созданы друг для друга! Перед очередной операцией Денис наконец, признался в любви Регине.

Вспоминает Регина: "Он еще был под наркозом, только-только из реанимации. Когда я зашла и увидела его в таком состоянии, то просто подошла к нему и ответила взаимностью. Я думала, что он может меня слышать, но, наверное, из-за наркоза не особо вникает. Однако в момент, когда я призналась ему в своих чувствах, он повернулся и открыл глаза. Я поняла, что он меня услышал…".

Денис говорит: "Ее признание словно вернуло меня к жизни. Я понял, что теперь все будет иначе. Теперь я точно буду счастлив".

Интересно было предложение руки и сердца. Денис украсил квартиру воздушными шарами и красными розами, зажег свечи. Когда Регина вошла, встал на одно колено и спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?". Она ответила согласием. Затем они вместе пошли на Аллею почетного захоронения, где покоится Юрий Ковалев, где Регина поделилась этим счастливым событием с душой отца.

"Может, там на небесах за нас просил мой ангел - папа. Он всегда хотел, чтобы я была счастлива", - улыбается Регина.

И еще…Брат Юрия Ковалев, Виталий Ковалев, председатель Низаминской организации Русской общины Азербайджана, экс-вратарь и ныне помощник тренера футбольной команды "Сабах", вспоминает, что в детстве Юра называл его Денисом. Юрий Ковалев говорил, что когда у него будет сын, обязательно назовет Денисом. Но Бог дал ему двух дочерей. Но волею судьбы в их семье появился свой Денис – герой Карабахской войны.

Отныне сердца Регины и Дениса воссоединены навечно, а душа Юрия Ковалева радуется на небесах…