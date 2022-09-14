Кукольный театр имени Абдуллы Шаига отменил показ спектаклей на этой неделе

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига внес изменения в программу по открытию нового сезона. Об этом сообщили Trend Life в театре.

Так, показ спектаклей, запланированных на 16, 17 и 18 сентября, отменен. Билеты на эти даты будут действительны на спектакли в ближайшие недели.

Коллектив театра выражает соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.