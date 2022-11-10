Состоялась церемония вручения "Qızıl Zəfər" с участием ветеранов Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония вручения премии "Qızıl Zəfər" с участием ветеранов Карабахской войны, посвященная Дню Победы – 8 ноября, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Организатор и ведущая вечера Зюмруд Меджидова отметила, что вторую годовщину славной Победы в 44-дневной Отечественной войне азербайджанский народ встречает с большой радостью и честью

"Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написана одна из самых славных страниц в многовековой истории нашего народа. В основе этой Победы во второй Карабахской войне находятся героизм и патриотизм наших солдат и офицеров, доблесть щехидов, которые ценой своей крови осободили наши земли после почти тридцацилетней оккупации. 44-дневная Отечественная война продемонстрировала непоколебимое единство азербайджанцев мира, сплоченность нашего народа в "Железный кулак" во имя освобождения родных земель, свободы и независимости", - отметила Зюмруд Меджидова.

Премией были отмечены ряд ветеранов Карабахской войны, представители культуры, науки и СМИ, среди которых был корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. Гостям была представлена концертная программа.