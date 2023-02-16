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Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)

Социум Материалы 16 февраля 2023 17:13 (UTC +04:00)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил со спектаклем "Qoğal" (Колобок) для детей, проходящих лечение в Детской онкологической клинике Национального центра онкологии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Мероприятие прошло при поддержке "Avrora Qrup".

Наряду с показом увлекательного спектакля с ярким сюжетом и интересными персонажами для детей также были организованы шоу-программа и развлекательные игры.

Мероприятие было приурочено к 15 февраля, ежегодно отмечаемому в мире как Международный день детей, больных раком.

Показ спектакля подарил юным зрителям яркие эмоции, они внимательно следили за сюжетом, переживали за героев постановки.

Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
Азербайджанские актеры подарили яркие эмоции онкобольным-детям (ФОТО)
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