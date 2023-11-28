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Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)

Социум Материалы 28 ноября 2023 15:53 (UTC +04:00)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Первый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана за вклад в распространение культуры и наследия Кыргызстана в тюркском мире, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН. Почетную грамоту Гюнай Эфендиевой от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова вручил министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев.

В ходе встречи Жээнбек Кулубаев отметил активную деятельность МФТКН по продвижению культуры и наследия кыргызского народа. В частности, обозначены усилия фонда по изданию книг, посвященных эпосу "Манас" известного азербайджанского поэта Адиля Джамиля, а также кыргызского манасчы Рысбая Исакова в редакции Сагымбая Орозбакова. Также высоко оценена работа фонда по распространению наследия выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова в рамках празднования его 90-летия в 2018 году и 95-летия в текущем году.

Гюнай Эфендиева, в свою очередь, выразила благодарность за поддержку и доверие в период ее работы на посту руководителя фонда и вкратце рассказала о деятельности фонда по продвижению и развитию кыргызской культуры и наследия. Отмечено, что кыргызская литература, эпическое наследие, искусство были широко представлены на многочисленных мультикультуральных мероприятиях, организованных фондом.

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Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана (ФОТО)
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