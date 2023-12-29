Как снять Новый год? В Бакинском Славянском университете прошел мастер-класс по фотоискусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Славянском университете прошел мастер-класс по фотографическому искусству с участием известных фотожурналистов, основателя AzPress Расима Садыхова и сотрудника Азербайджанского телевидения и радио Рустама Фармана, сообщает Trend Life.

Встреча со студентами была организована руководителем кафедры журналистики БСУ, профессором Вугаром Рагимзаде с участием преподавателя Фярганы Меликовой в рамках практической сессии по предмету "Фотожурналистика". Расим Садыхов и Рустам Фарман поделились опытом работы, нюансами фотографического искусства, и даже тем, как правильно запечатлеть праздник Новый год.

На занятии были рассмотрены основы фотожурналистики, правильное использование фототехники и осветительных приборов, выбор правильного ракурса при фотосъемке, жанры фотожурналистики, понятие стиля, поведение фотожурналиста в экстремальных ситуациях и др.

Особый интерес вызвали фотографии, представляющие историческую ценность. Известный фотограф Расим Садыхов снял и напечатал около трех тысяч снимков, касающихся событий одного из самых трагических дней в истории современного Азербайджана - 20 января 1990 года. Несмотря на риски для жизни, он смог выполнить свой профессиональный и гражданский долг.

В заключение фотограф Рустам Фарман рассказал студентам о правилах работы с фотокамерой, фоном, эффектом, светом, цветом, композицией, каждый студент снял фотографии с помощью фотокамеры в соответствии с этими принципами.

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