Несмотря на свою внешнюю нежность и хрупкость, Рафига Ахундова была сильной и решительной женщиной – народный артист Гюльагаси Мирзоев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня ночью страна лишилась не просто человека, а настоящей легенды национального балетного искусства - народной артистки Азербайджана, балетмейстера Рафиги Ахундовой, сказал Trend Life народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев.

"Нашей семье посчастливилось и работать с Рафигой Ахундовой, и общаться после ее ухода из театра. Трудно сейчас подбирать слова, в полной мере выражающие состояние, в котором после печальное известия пребывают ученики и почитатели ее таланта. Несмотря на свою внешнюю нежность и хрупкость, Рафига Ахундова была сильной и решительной женщиной, профессионалом своего дела. Увы, таких как она больше нет. Я хочу выразить глубочайшие соболезнования ее супругу, нашему дорогому Магсуду Давудовичу - первому азербайджанцу, вышедшему на балетную сцену, а также всему азербайджанскому народу в связи с такой невосполнимой утратой", - отметил народный артист.

Напомним, что сегодня ночью на 93-м году жизни после продолжительной болезни скончалась выдающаяся балерина и хореограф, кавалер ордена "Шараф", народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова.

Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Она окончила Бакинское хореографическое училище, где ее педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде. В 1951-1952 годах она проходила курсы в Большом театре в Москве. С 1952 года Ахундова начала работать в Государственном театре оперы и балета. В числе ее партий - "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Анана и др. Совместно с мужем, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым, она поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик".

С 1971 года Рафига Ахундова была балетмейстером, а с 1990 года – главным балетмейстером театра. В различные годы она работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

Allah rəhmət eləsin!

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