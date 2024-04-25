Памяти Эльмиры Сулеймановой: Самый теплый месседж от женщины… Душевные истории жизни

БАКУ /Trend Life/ - Этот благородный, справедливый, отзывчивый и душевный человек на протяжении всей своей жизни и деятельности с чувством высокого достоинства и любви к Родине осуществлял свою миссию - служение во имя науки и народа. Во многих деяниях она была и останется первой.

Сегодня в возрасте 87 лет скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", доктор химических наук, профессор Эльмира Сулейманова.

Как журналист, работающий в области культуры, часто видел Эльмиру Сулейманову на выставках и концертах, премьерах фильмов и спектаклей, на которых она не только созерцала искусство, но и тесно общалась с творческими людьми, выделяла особо понравившиеся работы. Она была знатоком искусства, по-настоящему ценившей работы мастеров и молодых талантов. И всегда была очень добрым и отзывчивым человеком, приходившим на помощь людям, спасшим многие семьи от разводов и других проблем.

"Однажды к нам обратился мужчина, который требовал развода у своей супруги. Он хотел уйти из семьи, несмотря на то, что у них было уже двое детей: мальчик и девочка. Затем, через пару дней, ко мне обратилась его жена, которая представила свое видение проблемы. Выслушав их обоих, я поняла, что есть хорошая почва для примирения. Я ей задала вопрос, пьют ли они дома чай? Женщина меня поняла и пригласила к себе на чаепитие. После работы я решила их проведать, чтобы провести беседу. Я поговорила сначала с ними, потом с детьми, после чего мы сели все вместе и пили чай за хорошей беседой. Я попыталась им показать, как они прекрасно смотрятся за одним столом. Никто не гарантирует, что после развода они смогут построить новую семью. Еще неизвестно, будут ли они счастливы. Но известно одно - страдать будут дети. Спустя пару лет я ехала в машине, мы остановились на светофоре и я вижу, что из рядом стоящего автомобиля мне рукой машет мужчина. Я его узнала, затем увидела счастливую супругу рядом. Он высказал мне слова благодарности за ту встречу, благодаря которой удалось сохранить семью. Я испытала такое счастье и наслаждение от увиденного!". И таких положительных примеров было очень много в жизни Эльмиры Сулеймановой.

Непосредственно вникая в суть вопроса, она помогала беженцам, инвалидам, заключенным, пожилым, детям, военнослужащим и многим другим. Ко всем относилась с материнской заботой и вниманием!

"Никогда не забуду, как мы отправляли в Киев на операцию одного из юных пациентов - тяжелобольного, обреченного подростка из семьи беженцев. В аэропорту окружающие грустно отводили глаза - никто не верил, что мальчик выживет… Когда через некоторое время он был доставлен обратно выздоровевшим, то посмотреть на него сбежались сотрудники аэропорта. "Неужели это тот самый ребенок?" - спрашивали они. Просто не верилось! Это было истинное чудо. А чудеса творят люди! Надо только не забывать, что каждый из нас тоже способен сделать что-то подобное - каждый по-своему", - вспоминала она.

Вовремя сказанное правильное слово порой полезней любой таблетки. Подбодрить человека, посоветовать ему - не менее важно, чем вылечить его от болезни.

"Помнится, в одном из районов был случай: мужчина жаловался, что мать с женой так его замучили своими взаимными распрями, что у него уже ноги домой не идут... Я поговорила с обеими. Жене его постаралась объяснить, что при любых обстоятельствах свекровь - мать ее мужа. А у матери этого мужчины я спросила, есть ли у нее дочь. Та ответила, что да. И тогда я спросила, хотела бы она, чтобы ее замужней дочери в доме ее мужа жилось бы так же горько, как ее собственной невестке? И еще спросила: а если невестка вдруг сляжет, не выдержав тягот постоянной домашней "войны", сможет ли она, свекровь, в свои-то годы да при своем слабом здоровье взвалить на себя обязанности невестки в домашнем хозяйстве. То-то и оно… И знаете, в следующий мой приезд та семья пришла ко мне в полном составе, с добрыми улыбками - это было для меня настоящей победой". Еще одна победа, еще одна радость.

И еще интересный случай. В 2019 году на юридическом факультете Бакинского государственного университета состоялась защита магистерских диссертаций по специализации "Права человека" по специальности "Правоведение", которая проходила под руководством Эльмиры Сулеймановой. Профессор положительно оценила научную и профессиональную подготовку магистров, их умение вести научную дискуссию и пожелала им успехов в дальнейшей работе. Все семь магистрантов были удостоены оценки "отлично" и двум из них Эльмира Сулейманова предложила работу в Аппарате омбудсмена.

На протяжении всей своей жизни Эльмира Сулейманова была не только видным общественным деятелем, но и ученым, внесшим немалый вклад в развитие отечественной науки. За достижения в развитии химической науки и подготовке высококвалифицированных кадров талантливый ученый еще в 1979 году была удостоена звания "Почетный химик СССР", а за изобретения, примененные в парфюмерной, пищевой и лакокрасочной промышленности - звания "Изобретатель СССР".

Все было предрешено судьбой. Ученый-химик, доктор химических наук, профессор, член Нью-Йоркской академии наук очень преуспевала в своей деятельности. Но судьба распорядилась иначе, и с 80-х годов она начала активно участвовать в женском движении. Эльмира Сулейманова говорила, что "госпожа удача" часто улыбалась ей. Причем во всех трех главных сферах жизни.

"Я очень счастлива, это подарок свыше! Первая из них - ученый. Эту роль в своей жизни я выполнила с лихвой – более трехсот публикаций и изобретений, подготовленные доктора и кандидаты наук... Отдельно хочу сказать о моих педагогах - тех, благодаря кому я смогла в полной мере реализовать свой потенциал в науке. Мои педагоги, та великая когорта, о которой я и поныне вспоминаю с благоговением - Юсиф Мамедалиев, Солтан Мехтиев, Муртуза Нагиев и другие знаменитые ученые, — пожалуй, самый щедрый дар фортуны в моей жизни! Работа под их началом в НИИ НХП (Институт нефтехимических процессов) была для меня не только школой науки, но и истинной школой жизни".

Другая сфера - работа с людьми, со школьных лет, когда она организовывала и проводила различные мероприятия. Это было в 1988 году, когда во время работы в НХП произошло одно событие, повлиявшее на ее дальнейшую жизнь.

"Ко мне обратились женщины-активистки: ты, мол, языками владеешь, опыт общественной работы имеешь — так, может, присоединишься к нам, к Обществу женщин Азербайджана? Я с радостью согласилась. Это были интересные годы. В нашем общественном сознании только-только закреплялось само понятие "гендер", женское движение из стихийно-официального становилось организованным, более того - приобретало четкую научную основу, что мне особенно импонировало, и я лично прилагала к этому все усилия. Своим "крещением" в этом деле я считаю 1993 год, когда участвовала в принятии Венской платформы по правам человека".

Далее было участие в международных конференциях и платформах, и в 1994 году Эльмира Сулейманова создала центр "Женщина и развитие". Это был первый отечественный научно-практический центр по правам женщин, который работал в столице и регионах, проводил исследования с международными институтами.

"В 1998 году в США, на подведении итогов работ, наш центр представил 7 брошюр по проекту ЮНИФЕМ на эту тему. Наша презентация была удостоена второго места на конкурсе с формулировкой "Самый теплый месседж от женщины". Именно на том форуме я впервые обратила внимание на то, какими разными могут быть проблемы женщин в разных странах и, соответственно, пути их решения".

Кстати, "самый теплый месседж от женщины" и был ее жизненным кредом, что продолжилось и в третьей сфере в качестве омбудсмена.

"Этот этап начался, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев, отметив мою деятельность на стезе НПО после Стамбульского саммита, а позднее - Каирской конференции по народонаселению, в 2002-м пригласил меня к себе. Предмет нашей беседы - приглашение меня на пост омбудсмена - оказался для меня настоящим сюрпризом. В то время Азербайджан только год как вошел в Совет Европы и, ратифицировав Конвенцию по основным правам человека, принял Конституционный закон об омбудсмене. Поэтому в нашем обществе еще не очень хорошо представляли себе, что такое омбудсмен. Помнится, даже в родном НИИ НХП меня тогда спросили, что это такое. А когда я объяснила, то в ответ услышала: "Ну, тогда это не новый для тебя вид деятельности…".

Эльмира Сулейманова постоянно призывала женщин к активному участию в жизни государства и общества в целом, проводя важные мероприятия в области защиты прав женщин. Еще в 1998 году Американский Рочестерский Университет признал Эльмиру Сулейманову одной из "100 женщин героинь мира" в области защиты прав женщин. Неоднократно она принимала участие в специальных сессиях Генассамблеи ООН и выступала с докладами на тему прав человека в Австрии, Нидерландах, Египте, Китае, США, Турции, Швейцарии и т.д. Ее особая любовь к детям в 2000 году привела к созданию детской миротворческой сети "От ребенка к ребенку". В 2001 году создала "Школу лидерства" и Альянс НПО "Защита прав женщин, детей и молодежи", первый в Азербайджане ресурсный центр для пожилых женщин. В 2000-2002 годах была избрана национальным координатором по правам ребенка в Региональном комитете НПО стран Восточной Европы и СНГ при UNICEF. В 2015 году была избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов и стала членом Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО. Была удостоена высоких наград и медалей США, Турции, России, Германии и Польши.

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете

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