Праздник знаний, культуры и просвещения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Праздником знаний, культуры и просвещения стали шестые, заключительные культурологические научные чтения, организованные в рамках проекта Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" – "Высококультурный гражданин Азербайджана" при поддержке министерства культуры в Центре Ататюрка, сообщает Trend Life.

Проект, основанный на методологии системного культурологического подхода к анализу потребностей национального развития азербайджанского народа, нацелен на развитие духовной культуры азербайджанского народа в свете рекомендаций общенационального лидера Гейдара Алиева и приоритетов новой стратегии социально-культурного развития страны. Основная цель проекта - гражданское содействие государству в формировании высококультурных граждан Азербайджана, являющихся возобновляемым стратегическим ресурсом и главной движущей силой устойчивого, конкурентоспособного и безопасного развития страны. В условиях постоянных изменений, цивилизационного кризиса и вызовов глобализации решение этой задачи имеет важное значение для национального развития.

В мероприятии приняли участие известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, выступили президент АКА "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Фуад Мамедов, директор Центра Ататюрка, академик Низами Джафаров, народный писатель Эльмира Ахундова, народный поэт, профессор Нариман Гасанзаде, политолог Светлана Байрамова, заместитель главного редактора газеты "Бакинский рабочий", культуролог-японовед Абульфаз Бабазаде, преподаватель БГУ, доктор философии по истории Ирада Алили и другие.

Проведенный в рамках проекта мастер-класс сопровождался презентацией более ста цветных слайдов, содержащих универсальные знания о культурологии, культурогенезе, культуре и цивилизации, культуре труда и управления, культуре лидерства, правовой и этической культуре, культуре человеческих и международных отношений, культуре ответственности и др. В шести разделах презентации нашли отражение схемы, формулы, критерии, ценности, методологические принципы, в том числе системный инновационный метод анализа "культурологическая пирамида", формулы счастья, конкурентоспособности государства, меритократического воспитания и управления и др.

Участникам проекта была роздана монография "Человек высокой культуры", рекомендованная Ученым советом Института культуры мира (ЮНЕСКО), президиумом Ассоциации культуры Азербайджана «Симург» и президиумом Международной гуманитарной академии "Европа-Азия" в качестве учебного пособия для вузов. Содержащиеся в ней универсальные культурологические знания представляют практический интерес для подготовки особо одаренной молодежи и детей, а также для самообразования граждан. Раскрытые в монографии особенности культуры самоуправления призваны помочь каждому человеку совершенствовать себя и улучшать свою жизнь, управлять своими мыслями и чувствами, развивать свой эмоциональный интеллект, преодолевать трудности, поддерживать здоровье и рационально управлять временем.

Было отмечено, что к инновационной культурологической инициативе Азербайджана проявили интерес на международном уровне, известные ученые. Высокую оценку дали в своем приветствии ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", академик Энгель Тагиров, академик Российской академии образования, профессор Сухейль Фарах, руководитель Форума "Народное образование России" Сергей Мороз. Была выражена высокая оценка 35-летней деятельности АКА "Симург", созданной и возглавляемой Фуадом Мамедовым, вклад в становление и развитие культурологии как нового направления науки в Азербайджане.

Была подчеркнута значимость выводов и принятой Декларации, в которой выдвинуты предложения по системному внедрению культурологического образования и просвещения во все сферы жизни азербайджанского общества. Участники Первых бакинских культурологических научных чтений приняли решение направить декларацию в законодательные органы и правительственные структуры Азербайджана с просьбой оказать содействие в практическом внедрении содержащихся в ней культурологических постулатов и научных рекомендаций, отвечающих национальным интересам страны.

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