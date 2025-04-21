Музыкальная тюркология: знаковая конференция в Алматы с участием представителей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Казахской национальной консерватории им. Курмангазы состоялась Международная научно-практическая конференция "Музыкальная тюркология сегодня: проблемы и перспективы", которая была посвящена 30-летию со времени проведения первого Международного симпозиума "Музыка тюркских народов", сообщила Trend Life профессор Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Зумруд Ахундова-Дадашзаде.

В рамках конференции состоялась презентация книги "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран" (руководители проекта - ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли и первый президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева). Значимым событием стало открытие Центра тюркской музыкальной культуры и наследия им. Булата Каракулова.

C приветственным словом к участникам обратились выдающийся общественный деятель, политик, поэт, исследователь Олжас Сулейменов, ректор Казахской национальной консерватории Гаухар Тасбергенова, проректор Айзада Нусупова, президент ICTMD (Международный совет по традиционной музыке и танцу) Танг Суи Бенг, председатели различных исследовательских групп ICTMD Разия Султанова, Абдулла Акат, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова (её приветствие зачитал Серик Нурмолдаев). Легендарный ученый-этномузыковед Изалий Земцовский назвал происходящее в Алматы "научно-культурным пиршеством, событием исторического размаха, итогом огромного коллективного труда и самоотверженного вклада отдельных выдающихся специалистов".

В успехе этого форума велика роль Дюсена Касеинова - профессора, заслуженного деятеля Казахстана, амбассадора Международного совета по традиционной музыке и танцу. Его активное участие, вдохновляющую поддержку, его понимание значимости происходящего трудно переоценить. Особо следует выделить работу доктора искусствоведения, профессора Сауле Утегалиевой - авторитетного ученого, благодаря которой был обеспечен высокий профессиональный и научный уровень форума.

В конференции принимали участие ученые из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, США, Японии, Германии, России, Польши, Словении, Хорватии. Основными направлениями работы научного форума были следующие темы: общие методологические вопросы музыкальной тюркологии, музыкальная диалектология и картографирование, миграция и взаимодействие музыкальных культур, профессиональное музыкальное искусство тюркских народов в ХХ—ХХI вв., музыка тюркских народов в современном музыкальном образовании.

Азербайджан представляли член-корреспондент Академии наук, заведующая отделом "Взаимосвязи искусств" НАНА Рена Мамедова-Сарабская (онлайн) и заслуженный деятель искусств, профессор БМА Зумруд Ахундова-Дадашзаде, которая на пленарном заседании выступила с докладом "От Гаджибейли до современности: трансформация роли традиционных инструментов в азербайджанской музыке". Зумруд Ахундовой-Дадашзаде было поручено модерировать и работу секции, в которой обсуждались темы, связанные с музыкальными инструментами и инструментальной музыкой тюркских народов Евразии, сходством и различием жанров традиционной музыки тюркских народов.

В рамках конференции прошли мастер-классы профессора Государственной консерватории Узбекистана Азатгуль Ташматовой (музыкальные иллюстрации - Улугбек Юнусов) и преподавателя кафедры "Инструментального исполнительства макомов" Института узбекского национального искусства им. Ю.Раджаби Гузаль Муминовой. Мастер-класс дала и Зумруд Ахундова-Дадашзаде, посвятив его теме "Личность и творчество Узеира Гаджибейли: взгляд из XXI века". В своей двухчасовой лекции музыковед представила полифоническую сущность деятельности великого Узеир Гаджибейли, а также сквозь призму идей композитора продемонстрировала разнообразную стилевую палитру современной азербайджанской музыки.

Украшением форума стал концерт, представивший яркую палитру музыки тюркского мира. Азербайджан здесь представили музыканты трио Международного центра мугама - Айшан Мехдиева (ханенде), Рустам Муслимов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), исполнившие народные песни и "Карабах шикестеси".

В завершение форума в Алматы его участники внесли предложения об инициировании перед правительствами своих стран новых проектов по совместному исследованию музыки тюркских народов, её внедрению в учебные программы, а также созданию учебников по истории тюркской музыки и словаря общетюркских музыкальных терминов.

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