Уайт: UFC может провести бои на частном острове в мае

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может в мае провести турниры на частном острове, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил президент организации Дэйна Уайт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что турнир UFC 249 отменен из-за пандемии коронавируса. Он должен был состояться в Калифорнии 18 апреля. Главным его поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи.

"Частный остров - реальная тема, там уже строится инфраструктура. Мы готовы будем вернуться, как только это кончится, возможно, уже в следующем месяце. На данный момент наши партнеры попросили перенести турниры", - сказал Уайт.

Фергюсон и Гейджи должны были провести поединок за временный титул чемпиона в легком весе. При этом Нурмагомедов сохранял чемпионский пояс. Ранее сообщалась, что защита титула может состояться осенью против победителя главного боя на турнире UFC 249.