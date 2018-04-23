Азербайджанские дизайнеры и звёзды эстрады - секреты тандема (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Alinja Excelsior Hotel & Spa Baku прошел очередной вечер Baku Fashion Club, посвященный теме "Секреты тандема! Азербайджанские дизайнеры и звёзды шоу-бизнеса", сообщает Trend Life.

Организатор клуба Любовь Гуторова-Пойраз и координатор Ренара Шамсиева в этот день предоставили площадку руководителю Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды Gulnara Khalilova, художнику театра и кино, доктору философии по искусствоведению Гюльнаре Халиловой и дизайнеру, основателю дома Zumrud Mirzaliyeva Зумруд Мирзалиевой. На открытии вечера организаторы отметили, что главная цель клуба – объединить профессионалов и любителей моды Азербайджана, вызывает большой интерес в обществе.

Дизайн одежды - это творчество и созидание вместе с кропотливым трудом. Умение произвести эскиз, максимально использовав полет фантазии, авторскую идею, передающую всю красоту и богатство тканей, необычный и неожиданный силуэт - это основа работы дизайнера одежды. Модельер в современном мире - это еще и большой мастер, который должен грамотно налаживать свои отношения в обществе, привлекая к себе интерес широкого круга потребителей и знаменитостей.

От Гюльнары Халиловой одеваются многие звезды эстрады, исполнители и телеведущие, без ее национальных нарядов не обходится ни один праздник Новруз, различные фестивали, конкурсы или другие мероприятия. Но особенно дизайнера связывает многолетнее плодотворное сотрудничество с заслуженной артисткой Азербайджана, певице и композиторов Тунзалей Агаевой. А Зумруд Мирзалиева работает в настоящее время с популярной певицей Гюнай Ибрагимли. Спикеры поделились своими мыслями по теме вечера, ответили на вопросы участников мероприятия.

Не секрет, что среди друг друга у дизайнеров и звёзд есть свои любимчики. Модные дома поставляют знаменитостям платья на церемонии, концерты или мероприятия, а те в свою очередь выбирают лучших из лучших среди желающих. Иногда звёзды, конечно, и сами ходят по бутикам, но чаще всего на это им элементарно не хватает времени. Было отмечено, что за каждым известным дизайнером неизменно стоит звезда, которую он представляет героиней своих коллекций. Более того, дизайнеры нередко "принимали участие в судьбе" поп-исполнителей, изготавливая костюмы для их выступлений. Стиль звезд, являющихся музами модных Домов, зачастую влияет на то, в чем будут ходить поклонницы бренда, не меньше, чем богатые марки или творческий почерк ее креативного директора. Творческие союзы дизайнера и звезды, как правило, перерастают в дружбу – ведь ни один дизайнер не сможет хорошо одеть человека, при этом не чувствуя его, ни одна звезда не доверит формирование собственного стиля дизайнеру, которого не понимает.

(Автор: Вугар Иманов)

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