Коллекция Гюльнары Халиловой "Туран" вызвала большой интерес на Всемирных играх кочевников (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Туран" вызвала большой интерес на третьих Всемирных играх кочевников, который прошел в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), сообщает Trend Life. Визит организован по приглашению Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана при содействии Министерства культуры Азербайджана.

Коллекция "Туран" состояла из десяти образцов национальной одежды с современной стилистикой, которая под овации зрителей была представлена в амфитеатре Nomad на побережье Иссык-Куля в рамках Международного этнокультурного фестиваля "Вселенная кочевников".

"На Всемирных играх кочевников 50 стран представили свою культуру. Главной культурной площадкой стал этнический городок из тысячи юрт, который раскинулся в живописном высокогорном ущелье Кырчын. Гостям этногорода довелось своими глазами увидеть воссозданный образ богатого поселения времён золотой эпохи кочевья, который начал свою работу с красочного театрализованного представления. Для меня было большой честью представлять культуру Азербайджана на Всемирных играх кочевников. Коллекция вызвала большой интерес гостей, после показа люди подходили и выражали свое восхищение", - сказала Trend Life Гюльнара Халилова.

В третьих Всемирных играх кочевников приняли участие спортсмены из 77 стран, было разыграно 594 медалей. Миссия игр - возрождение и сохранение исторического и культурного наследия кочевых народов мира. В программу игр входило 37 национальных видов спорта. Первое место заняла сборная Кыргызстана, второе – Казахстана, третье - России. Также был проведен саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Организатор - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана при содействии ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

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