Такого в Баку еще не было! Королевский бал и ночь с бриллиантами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Four Seasons Hotel Baku прошло уникальное танцевальное шоу Night of the Dancing Diamonds, в ходе которого бакинцам и гостям города были представлены яркие выступления танцевальных дуэтов мирового уровня, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано компанией SRDS во главе с ее учредителями Ольгой Краснянской и Эльдаром Джафаровым - двукратными чемпионами Блэкпульского фестиваля по American Smooth среди Pro-Am и прошло совместно со знаменитой выставкой Jewels of the World, которую столица Азербайджана принимает в седьмой раз.

Невероятные эмоции, мастерство и красоту танца зрителям подарили Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина (Argentine Tango), Анна Мельникова и Виктор Да Сильва (Exhibition), Даниил Никулин и Ксения Пархатская (Swing Dance), Артур Гумеров и Ильнур Баширов (Break Dance), Кирилл Белоруков и Полина Телешова (International Latin), Эльдар Джафаров и Анна Сажина (International Standard).

Своим блистательным эмоциональным исполнением American Smooth гостей порадовали и организаторы мероприятия - Ольга Краснянская и Эльдар Джафаров. Отметим, что Эльдар Джафаров на протяжении многих лет с успехом представляет Азербайджан на международных соревнованиях по различным видам танца, является четырехкратным чемпионом мира и троекратным чемпионом Европы.

Изюминкой мероприятия стали "бриллиантовые" декорации, специально спроектированные для этого незабываемого вечера, невероятное световое шоу и живая музыка в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Ведущим вечера был президент Российского танцевального союза и вице-президент Всемирного танцевального совета Станислав Попов, который удивил зрителей вступительным словом на азербайджанском языке. А на фуршете с эксклюзивным шампанским все гости смогли почувствовать себя участниками королевского бала.

В ходе Night of the Dancing Diamonds также прошел первый в истории бальных танцев чемпионат Восточной Европы по American Smooth среди профессионалов WDC Eastern European Professional Championship in American Smooth, первый открытый детский кубок мира по American Smooth - Open to the World American Smooth Trophy Kids, а также Pro-Am invitation competition, среди пар, где один из партнеров является профессиональным танцором, а другой - любителем.

За звание победителей этих чемпионатов боролись пары из Азербайджана, России, Израиля, Великобритании и Казахстана.

Золото открытого Чемпионата Восточной Европы American Smooth в Баку в категории профессионалы безоговорочно завоевали Ольга Щербина и Алексей Половников из России, которые поразили гостей и судей своим мастерством и экспрессией. Второе и третье место пьедестала также досталось российским парам - Елена Митина и Евгений Кузнецов и Анастасия Крюкова и Виталий Матусяк, соотвественно. Пара Анастасии Федотовской и Ильи Маковского из Азербайджана – на седьмом месте.

Победителями чемпионата среди детей также стала пара из России – Камилла Лозовая и Илья Петровский. Елизавета Аибова и Марат Акаутдинов из России - на втором месте. Третье место также завоевала российская пара – Елизавета Челнокова и Джошуа Боничи.

В категории Pro-Am золото в латиноамериканской программе завоевали Дарья Печатникова и Михаил Ефимов из Москвы. В европейской программе среди танцоров в категории Pro-Am лучшими также стала пара из Москвы – Елена Аристархова и Филипп Борисенок.

В соревновании по Аргентинскому танго freestyle среди пар Pro-Am первое место заняли Ксения Арефьева и Дмитрий Астафьев из России. Лучшими в исполнении American Smooth в категории Pro-Am стали российские танцоры Ирина Санюк и Алексей Половников. Первое место в American Smooth 4 Dance Challenge среди пар Pro-Am у Ейнат Сабаг-Гафни и Дмитрия Бойченко из Израиля.

Множество восторженных отзывов гостей балла, а также невероятный ажиотаж, создавшийся перед мероприятиям, дает основания надеяться, что в дальнейшем турнир будет проводиться на государственном уровне. Night of the Dancing Diamonds безусловно стала бриллиантом насыщенной культурной жизни столицы Азербайджана, которая оставит незабываемые впечатления и приятные воспоминания у всех, кому посчастливилось ее посетить.

(Автор: Вугар Иманов. Фото и видео - SRDS)

