В Баку пройдет Kids Fashion Show "Зимняя сказка 2019"

16 декабря 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Pullman Hotels and Resorts 21 декабря в 17.00 пройдет Kids Fashion Show "Зимняя сказка 2019", организованное Star Kids Group, сообщила Trend Life автор проекта и директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

В Kids Fashion Show примут участие семьдесят юных моделей от 4 до 14 лет. 40 девочек и 30 мальчиков представят коллекции десяти дизайнеров. В составе жюри будут медийные личности, народные и заслуженные артисты. Председатель жюри – преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова. Лучшие будут отмечены дипломами и ценными призами в различных номинациях.

Главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды, участие лучших моделей на международной арене.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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