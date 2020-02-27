В Баку пройдет кастинг Top Model Azerbaijan 2020
БАКУ /Trend Life/ - В Roof by Eleven 29 февраля в 16.00 пройдет кастинг конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2020, сообщил Trend Life руководитель проекта Новруз Исмаил.
"Top Model Azerbaijan пройдет второй год подряд, конкурсантов будет отбирать компетентное жюри. В этом году в конкурсе смогут принять участие дети. Победителями Top Model Azerbaijan 2019 являются Нигяр Мамедзаде и Мурад Султан, которые после конкурса приняли участие в дефиле Versace, Azerbaijan Fashion Week и Boutiques Fashion Day, отвечающим международным стандартам", – отметил Новруз Исмаил.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
(Автор: Вугар Иманов)
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