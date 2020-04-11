Оставайся дома и твори. Гюльнара Халилова впервые создала красочные маски из кялагаи (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома", #EvdəQalEvdəYarat) министерства культуры Азербайджана руководитель Центра азербайджанского национального костюма и Комиссии по социальной работе AQSİA (Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане) Гюльнара Халилова впервые создала красочные маски из кялагаи, сообщает Trend Life.

"Моя новая работа имеет как социальную направленность, так и пропаганду древнего азербайджанского национального женского головного убора кялагаи. Как известно, в 2014 году традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Хотелось бы отметить, что маска создана из специально обработанного кялагаи и имеет соответствующую подкладку для предотвращения проникновения вируса в организм. Маску можно надевать и поверх медицинских масок, чтобы придать облику соответствующий шарм. Она многоразовая – после использования можно постирать в теплой воде, так как это делается с обычным платком кялагаи. Призываю всех оставаться дома и творить", - сказала дизайнер.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)