Сценический наряд Самиры Эфенди на "Евровидении" создаст всемирно известный модельер

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на "Евровидении-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) выступит на сцене конкурса в наряде от всемирно известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщили Trend Life в азербайджанской делегации.

"Создавая сценический костюм для Самиры Эфенди, перед нами стояла главная задача передать дух сильной, уверенной в себе женщины. Еще одним важным моментом являлось наличие в костюме национальных элементов, которые было не так просто совместить в одном образе. Вместе с певицей на сцене выступят танцоры в красивых образах, и мы уверены, что посредствам костюмов сможем донести до зрителей желаемую идею", - отметил дизайнер.

Наряд певицы будет украшен драгоценными и полудрагоценными камнями, это будет сочетание современного стиля и национальных элементов.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами модного творчества Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)