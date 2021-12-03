Azerbaijan Fashion Week - вечерние и свадебные платья, харыбюльбюль, эклектика, ready-to-wear… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Hilton Baku после двухлетнего перерыва начала свою работу 11-я Азербайджанская Неделя моды - Azerbaijan Fashion Week, сообщает Trend Life.

В первый день сезонных показов свои новые коллекции показали семь модных домов и ателье из Азербайджана и Казахстана – Amelie Baku Couture, NuBi Couture, Fakhriya Khalafova, Alexey Chzhen (Kazakhstan), L'Ora Atelier, K.Fabuel Fashion House, LIBÀS Couture Atelier.

Азербайджанскую неделю моды, которая получила название "Возращение/The return", а символом сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха, ­– Хары Бюльбюль, открыл показ модного дома Amelie Baku Couture. Новая коллекция от Amelie – дань традициям модного дома, создающего вечерние и свадебные платья, актуальные в любой сезон. Основу представленной дизайнером Айгюль Ализаде коллекции стали наряды белых и пастельных тонов из шелка, органзы и атласа, декорированных ручной вышивкой и перьями.

Модный NuBi Couture показал более эклектичную коллекцию, в которую вошли и брючные костюмы, и короткие платья из бархата, и вечерние женственные наряды. Разнообразна и цветовая гамма коллекции от Нубар Пашазаде – от нежно-голубого до темно-синего и классического черного.

Главной темой новой коллекции от заслуженного деятеля искусств, художника-модельера, доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фахрии Халафовой стал Карабах. Специально для этого показа дизайнер создала уникальный принт цветка харыбюльбюль. Цветок-символ Карабаха расцвел на красном платье с помощью древней техники живописи эбру.

Именитый казахский дизайнер и стилист Алексей Чжен на Азербайджанской Неделе моды показал коллекцию ready-to-wear для мужчин и женщин, главным вдохновением которой стал такой предмет гардероба, как рубашка. Сложный крой, минималистический, но оригинальный декор и сдержанная цветовая гамма – вот отличительные черты коллекции от Alexey Chzhen.

L'Ora Atelier показало на нынешней Неделе моды женственные и легкие вечерние платья классического и оригинального кроя со сложным декором и редких тканей, например, "зеркального" атласа.

Дизайнер Кюбра Нуриева в представленной на Azerbaijan Fashion Week коллекции отдала дань главной теме – Карабаху. Культовые памятники архитектуры, такие как Худаферинский мост, Верхняя мечеть Гевхар-аги, а также символы края – карабахские скакуны и цветок харыбюльбюль нашли свое отражение в ярких картинах на тканях представленных нарядов.

Новая коллекция Земфиры Джафаровой и ее модного дома LIBÀS Couture Atelier – это женственные платья с цветочным принтом, строгое платье-смокинг и расшитые вечерние наряды.

Генеральный директор AFW - Ниджат Бахшалиев, генеральный продюсер AFW - Саят Доссыбаев из Казахстана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Об Azerbaijan Fashion Week:

В мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший начало проведения Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране, ведь те немногие модные дизайнеры, которые существовали на тот момент, разрозненно вели свою деятельность, прилагая немалые усилия по собственному продвижению. Azerbaijan Fashion Week стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, соединившей дизайнеров, байеров, местную и иностранную прессу, а также всех модников и модниц столицы. За десять сезонов своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)