Азербайджан выйдет на одну из лидирующих позиций среди партнеров России в сфере экономики и на межгосударственном уровне - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Встреча президентов России и Азербайджана в Сочи проходила в достаточно интересный, исторический период, всего три недели назад была подписана важнейшая Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, но так как двусторонняя повестка дня шире, она потребовала еще одной встречи для обсуждения программ сотрудничества и новых соглашений, в первую очередь, в сфере экономики между Россией и Азербайджаном.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт, ведущий аналитик Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

По его словам, наиболее интересная часть встречи была посвящена планированию, были приняты два документа, один из которых предполагает продолжение развития дорожных карт двустороннего сотрудничества.

«Второй документ предполагает сотрудничество между министерствами экономики двух стран для развития более активных контактов. На мой взгляд, к значимым договоренностям можно отвести подписание соглашения об организации сборочного производства «ГАЗ» и начале совместного освоения одного из месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. Общая реализация всех договоренностей, согласно планам, имеет четкие временные параметры.

Азербайджан выйдет на одну из лидирующих позиций на постсоветском пространстве среди наиболее активных партнеров России в сфере экономики и на межгосударственном уровне, что достаточно интересно, потому что Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза, и вся база сотрудничества строится именно на двусторонней основе», - отметил российский аналитик.

Напомним, что первого сентября в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию были подписаны 17 документов, которые охватывают вопросы азербайджано-российского сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленность, туризм и другие.

(Автор: Матанат Насибова)

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