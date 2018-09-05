Личные отношения президентов Азербайджана и России способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия продолжают укреплять двусторонние отношения, о чем свидетельствуют также достаточно частые встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина за короткий период.

Об этом сказал Trend эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, российский политолог Фархад Ибрагимов.

По его словам, только за три месяца лидеры двух стран провели три встречи, каждая из которых была проведена в позитивном ключе и имела положительные итоги как для Азербайджана, так и для России.

«У России и Азербайджана есть потенциал для более тесного сотрудничества, именно поэтому президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин выразили желание увеличить рост товарооборота между двумя государствами до десяти миллиардов долларов. Причем ключевыми направлениями сотрудничества являются не только транспортная, экономическая и энергетическая сферы, но и военно-техническая и гуманитарная. Азербайджан закупил у России вооружений на сумму чуть более пяти миллиардов долларов. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан продолжает модернизацию Вооружённых сил, а Россия является важнейшим производителем и поставщиком военной продукции. Это говорит о том, что Баку заинтересован развивать отношения с Москвой в данном направлении, что особенно важно в условиях непростой геополитической ситуации в регионе», - сказал Ибрагимов.

По его мнению, личные тёплые отношения, которые существуют между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, также способствуют стабильности и безопасности в регионе.

«Сегодня Азербайджан является одним из самых безопасных и стабильных государств не только на Кавказе, но и в СНГ, и на Большом Ближнем Востоке. Азербайджан – государство, которое действительно имеет свою принципиальную внешнеполитическую позицию и не поддаётся давлению, что также немаловажно. Разумеется, в Москве это хорошо знают и ценят, поэтому отношения с Баку и дальше будут укрепляться одновременно по нескольким направлениям», - сказал эксперт.

Ибрагимов привлек внимание к тому, что на встрече глав двух государств не обошли стороной принципиально важный для Азербайджана вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и Россия продолжает оставаться посредником в Минском процессе.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого сентября посетил Сочи, где провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита стороны подписали 15 документов, которые охватывают вопросы азербайджано-российского сотрудничества в таких сферах, как энергетика, экономика, спорт, туризм и другие.

(Автор: Матанат Насибова)

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