Айдын Гусейнов о включении исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Включение исторического центра Шеки с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей в Баку, - это результат продолжительного напряженного труда Азербайджана в этом направлении. Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что азербайджанское государство играет важную роль в деле сохранения памятников культурного наследия не только в стране, но и за ее пределами.

«Древний Шеки стал третьим памятником культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана. Безусловно, все это стало возможно в результате напряженного труда и высокого авторитета Азербайджана на международной арене. За минувшие годы Азербайджан провел значительную работу по сохранению и реставрации культурных памятников. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения в этой связи. Бережное отношение Азербайджана к своему культурному наследию, масштабная работа в этом направлении, высоко оценена и на международной арене, наглядным свидетельством чего является проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку», - сказал депутат.

Гусейнов добавил, что включение исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - это очередной успех Азербайджана на международной арене, который укрепит его позиции на культурно-туристической карте мира.

Отметим, что в ходе очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия был включен Ханский дворец и исторический центр Шеки.

Напомним, что это третий объект культурного наследия, включенный в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана.

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продлится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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