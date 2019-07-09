Сахиба Гафарова: Привязанность Азербайджана к своему культурному наследию высоко ценится международным сообществом

БАКУ/Trend/ - Гафарова заявила, что проведение 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку вовсе не случайно: "За последние годы Азербайджан проделал большую работу. Во всем мире знают, что Азербайджан придает большое значение культуре. Естественно, большие заслуги в этом имеет Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Результатом ее плодотворной деятельности и является регулярное внесение исторических и культурных памятников Азербайджана в Список всемирного наследия. Город Шеки стал третьим историческим местом, внесенным в этот список, после Ичеришехер и Гобустана. Также в Репрезентативный список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены искусство мугама, азербайджанского ковроткачества, ашугства, обычаи праздника Новруз".

Депутат отметила, что Шеки является важной составляющей азербайджанской культуры: "Неслучайно, что многочисленные туристы, посещающие Азербайджан, обязательно отправляются в Шеки. Ханский дворец, Карвансарай и другие исторические места являются шедеврами азербайджанской культуры. В то же время Шекинское ханство занимает особое место в формировании культурной истории Азербайджана. Я бы сказала, что исторический центр Шеки является одним из культурных центров нашей страны. Внесение его в Список всемирного наследия является очевидным показателем уважения ЮНЕСКО и стран-членов организации к Азербайджану. Проделанная нашим государством работа в направлении охраны культурного наследия, а также привязанность к ней высоко оцениваются мировым сообществом".

Гафарова добавила, что именно этим путем азербайджанская культура признается в мире, ведется ее пропаганда : "Это событие значительно укрепит позицию Азербайджана в культурном и туристическом аспекте. С этой точки зрения, внесение Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия является очередным успехом и победой Азербайджана".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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