В достижении сегодняшних успехов Азербайджана именно «Контракт века» сыграл большую роль — депутат

БАКУ /Trend/ - 25 лет назад – 20 сентября «Контрактом века» Азербайджан положил начало успешному и крайне важному историческому событию. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что «Контракт века» удалось осуществить благодаря решительным шагам и дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева. «В те годы Азербайджан едва обрел независимость, в стране было много трудностей, иностранные компании не были заинтересованы в том, чтобы инвестировать в Азербайджан. Однако великий лидер Гейдар Алиев сумел сделать так, что крупные мировые компании приехали в Азербайджан, и исторический контракт был подписан», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что после реализации «Контракта века» в экономике страны произошли важные изменения: «После подписания «Контракта века» в Азербайджан стали вкладываться крупные инвестиции, и в экономике страны стал наблюдаться рост».

Гусейнов добавил, что доходы, поступившие в последующие годы способствовали стремительному развитию страны: «Нефтедоходы были вложены в общее развитие, создали условия для решения социальных вопросов и укрепления международных позиций страны».

По словам депутата, именно «Контракт века» сыграл большую роль в сегодняшних политических и экономических успехах Азербайджана: «Этот документ принес большую пользу Азербайджану не только с экономической, но и с политической точки зрения, Азербайджан признали в мире в качестве надежного партнера».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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