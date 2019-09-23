В достижении сегодняшних успехов Азербайджана именно «Контракт века» сыграл большую роль — депутат

23 сентября 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 25 лет назад – 20 сентября «Контрактом века» Азербайджан положил начало успешному и крайне важному историческому событию. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что «Контракт века» удалось осуществить благодаря решительным шагам и дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева. «В те годы Азербайджан едва обрел независимость, в стране было много трудностей, иностранные компании не были заинтересованы в том, чтобы инвестировать в Азербайджан. Однако великий лидер Гейдар Алиев сумел сделать так, что крупные мировые компании приехали в Азербайджан, и исторический контракт был подписан», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что после реализации «Контракта века» в экономике страны произошли важные изменения: «После подписания «Контракта века» в Азербайджан стали вкладываться крупные инвестиции, и в экономике страны стал наблюдаться рост».

Гусейнов добавил, что доходы, поступившие в последующие годы способствовали стремительному развитию страны: «Нефтедоходы были вложены в общее развитие, создали условия для решения социальных вопросов и укрепления международных позиций страны».

По словам депутата, именно «Контракт века» сыграл большую роль в сегодняшних политических и экономических успехах Азербайджана: «Этот документ принес большую пользу Азербайджану не только с экономической, но и с политической точки зрения, Азербайджан признали в мире в качестве надежного партнера».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Айдын Гусейнов: За первую половину этого года наша страна добилась серьезных успехов
Политика 5 августа 20:37
Айдын Гусейнов о включении исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Точка зрения 8 июля 16:20
Подписанный Президентом Ильхамом Алиевым очередной социальный пакет является революционным шагом - депутат
Политика 19 июня 11:50
Азербайджанский народ прекрасно знает, каким целям служит организация Amnesty İnternational - депутат
Политика 23 мая 16:14
Фонд Гейдара Алиева проделал огромную работу по изучению и пропаганде наследия великого лидера - депутат
Политика 11 мая 17:37
Али Инсанов вместе с армянами настроен мстить азербайджанскому народу - депутат
Политика 3 мая 20:49
Лента новостей
В Грузии дорога от Кутаисского аэропорта к популярному курорту сократится почти вдвое
Финансы 19:27
Создана межведомственная группа по охране древней грузинской пшеницы
Бизнес 19:18
В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
Политика 19:14
В Грузии планируется строительство новых стоянок для воздушных судов (Эксклюзив)
Туризм 19:09
Китайская компания предлагает поставку трансформаторов напряжения в Азербайджан
Бизнес 19:04
В Азербайджане выпущен видеоролик для МСБ о господдержке исследований внутреннего рынка
Бизнес 19:03
В Азербайджане зарегистрирована новая страховая компания
Бизнес 18:51
Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Аргентиной
Политика 18:48
Экономические реформы в Азербайджане проходят успешно — Аналитик
Бизнес 18:29