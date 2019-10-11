Армения на генетическом уровне проповедует жестокость и нацистскую идеологию - российский эксперт

т

БАКУ/Trend/ - Армения, страдающая хроническим диагнозом великодержавного шовинизма, на генетическом уровне проповедует жестокость и человеконенавистническую идеологию, поэтому неудивительно, что в Армении продолжают поддерживать героизацию нацизма.

Такое мнение высказал Trend, известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров.

По мнению эксперта, наглядным примером тому является установка памятника в Ереване армянскому нацисту Гарегину Нжде.

«Героизация Гарегина Нжде – это не что иное, как поддержка этнических чисток в Карабахе, в которых непосредственно участвовал армянский головорез. Потому неудивительно, что в Ереване защищают идеологию фашизма. Ставя памятник Гарегину, армянская общественность пытается представить его личность, как разработчика идеологии национального бытия»,- сказал эксперт.

Верхотуров отметил, что нынешнее удручающее положение в Армении – это результат тупикового политического курса страны.

«Дело даже не в том, что экономическое положение ухудшается, а карабахский вопрос так и не решен. В сущности это говорит о том, что Армения – это декоративная республика, с декоративным премьером, который не готов вывести с вою страну из политического и экономического кризиса», - сказал российский аналитик.

Эксперт напомнил, что согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, государства-члены ООН призваны предотвращать установку памятников, памятных досок лицам, участвовавшим в военных преступлениях, сотрудничавшим с нацистами во время Второй мировой войны.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении.

В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи о "Великой Армении".

Цель — создать “Великую Армению”, в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде, как военного преступника.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.