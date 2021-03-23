Надо усиливать политико-дипломатическое давление на Ереван, чтобы заставить передать карты минных полей Азербайджану – Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Армения проявляет неконструктивную позицию, отказываясь передавать карты минных полей Азербайджану. Об этом сказал Trend главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«За почти 30 лет оккупации армянские войска осуществили минирование огромных территорий. Я сам недавно посещал Физулинский и Агдамский районы и хочу сказать, что на каждом шагу висят предупреждения – "Мины", "Заминировано". Это огромная проблема, и она, безусловно, носит гуманитарный характер. На минах, оставленных армянами, подрываются и мирные жители Азербайджана, которые возвращаются в прежде оккупированные районы, были случаи, когда пострадали и российские миротворцы", — отмечает эксперт.

По словам Коротченко, надо усиливать политико-дипломатическое давление на Ереван для того, чтобы заставить его передать карты минных полей.

«В любом случае эта проблема международного характера, ее необходимо озвучивать со всех площадок, начиная от Совета Безопасности ООН и заканчивая международными форумами, чтобы совместными усилиями заставить Ереван выполнить базовое требование, исходящее из норм международного гуманитарного права, – передать карты минных полей в руки Азербайджану", — сказал он.

По мнению эксперта, Москва должна поддержать абсолютно справедливые требования Азербайджана и оказать давление на Ереван, чтобы армянская сторона передала карты минных полей.

«Пока Армения этого не делает, причем сознательно, – это продолжение прежнего неконструктивного и враждебного курса. Такая политика Армении вызывает однозначное осуждение абсолютно у всех», — заключил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)