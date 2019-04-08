Массовую драку членов союза глухих устроили в Ереване

Возле Дворца культуры и спорта глухих в Ереване накануне произошла массовая драка, серьезных повреждений никто не получил, об этом передает Trend со ссылкой на Армянские СМИ

По данным очевидцев, в ней участвовали порядка 60-70 человек.

Это были члены Союза глухих, сообщает Спутник - Армения, уточняя, что с конца июня прошлого года они разделились на противоположные группы и нередко сталкиваются друг с другом.

Драка была быстро пресечена полицейскими.

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