Армения занялась превенцией энергореволюции – за тарифы заплатит Москва?

БАКУ /Trend/ - Вскоре после очевидных сигналов от Вашингтона, о желании зайти на армянский энергетический рынок, стало известно о планах правительства Армении заморозить тарифы на электроэнергию, вплоть до 2036 года.

Концепция развития энергетики до 2035 года будет представлена на рассмотрение правительства в сентябре, и в ней будет обозначено, что до 2036 года тарифы на электроэнергию в Армении не будут меняться. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

Он отметил, что концепция трижды представлялась на одобрение правительства, но возвращалась с замечаниями.

«Сейчас вроде проблем нет, за исключением того, что не согласован пока вопрос о стабилизационном фонде, который позволит сохранить тариф на нынешнем уровне. Это амбициозная программа – сохранять тарифы до 2036 года. Для этого мы изыскиваем средства, и стабилизационный фонд позволит в первые годы нивелировать хотя бы внешнее влияние на тарифы», - сказал Манукян.

Как действует на население Армении повышение тарифов на электроэнергию, все увидели летом 2015-го года, когда попытка повысить оплату за свет, привела к многодневным митингам, которые СМИ метко окрестили «Электромайданом». Во время этих акций протеста уже звучали призывы к свержению власти и тогда народные волнения вылились бы в революцию, если бы власти не отыграли назад.

Теперь Ереван хочет обезопасить себя от такого сценария развития событий, заморозив тарифы на восемнадцать лет вперед. Амбициозный план для насквозь больной экономики, если не знать, что помощь может прийти с севера.

Дело в том, что сегодня 82 процента сферы армянской энергетики принадлежат России. Это ведущие предприятия отрасли - «Газпром-Армения», Разданская ТЭС, ЗАО «Электрические сети Армении», Севано-Разданский каскад ГЭС. Особняком стоит одна из главных площадок армяно-российского сотрудничества - Мецаморская АЭС, которую не без оснований мечтают закрыть ЕС и США и которая обеспечивает порядка 30 процентов генерации электроэнергии в республике.

И понятно, что оставлять такой мощный рычаг влияния на Армению в руках России, Западу не хотелось бы. США и страны Запада, понимая, что многое упустили на энергетическом рынке Армении, что делает ее в политическом и экономическом плане еще более лояльной к России, сегодня пытаются сделать Еревану предложение, от которого он не сможет отказаться.

Наступление американцев на энергетический рынок Армении началось еще в 2015 году, когда американская компания Contour Global купила Воротанский каскад ГЭС за 180 миллионов долларов. В феврале 2017 года посол США в Армении пообещал, что в ближайшие годы компания инвестирует в Воротанский каскад еще 70 миллионов долларов, в результате чего будет создано более 150 рабочих мест. Но это не предел.

В мае этого года, на конференции по возобновляемой энергетике в Ереване, в работе которой приняли участие сразу семь американских компаний, прозвучали обещания о том, что американские компании готовы вложить в армянскую энергетику до восьми миллиардов долларов.

Ходили даже слухи, что американские компании могут перекупить у России активы в энергетической сфере Армении, так как, судя по всему, «РусГидро» скоро выставит на продажу Севано-Разданский каскад, состоящий из семи ГЭС, так как якобы «РусГидро» приняла решение избавиться от активов в Армении после «Электромайдана» в 2015 году.

Однако теперь складывается ощущение, что кто-то хочет обезопасить Армению от потрясений, подобных «Электромайдану», исключив возможность повышения тарифов. Кто-то кому выгодно нынешнее положение вещей и кто не хочет ничего менять на энергетическом рынке страны. Причем платить придется немало - если даже предположить, что национальную валюту - драм более не затронет инфляция, что в принципе невозможно, генерирующее оборудование будет устаревать, и амортизационные расходы все равно должно затронуть тарифы.

Более того, американская компания, управляющая Воротанским каскадом, также может повысить тарифы на свою продукцию, а получается, что Россия, которая, скорее всего и поможет создать стабфонд, готова платить даже американцам, чтобы только не допустить их проникновения на армянский рынок.

(Автор: Эльмира Таривердиева)