Военнослужащие ВС Армении попали в ДТП, погибли 2 человека

18 января 2018 13:36 (UTC+04:00)

В Армении произошло крупное ДТП с участием военной машины ВС Армении, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении

Сообщается, что на автодороге Сисиан-Шаки примерно в 09։20 по местному времени столкнулись автомобили марок «ВАЗ 2107» и «Урал».

В результате ДТП Аршак Ованнисян и Мартик Ованнисян, находящиеся в «ВАЗ 2107», скончались, а Эльмира Саргсян доставлена в медцентр.

Отметим, что на машине марки «Урал», находящейся на балансе Министерства обороны Армении, перевозились военнослужащие.

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Azernews Newspaper
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