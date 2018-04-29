Пашинян заверил, что армяно-российским отношениям ничего не угрожает

29 апреля 2018 14:27 (UTC+04:00)

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заверил на встрече с депутатами Государственной думы РФ во главе с руководителем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковом, что армяно-российским отношениям ничто не угрожает, передает РИА Новости.

"Мы провели сегодня беседу с депутатами Государственной думы. У них были вопросы, мы на них ответили. Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", — сказал Пашинян журналистам.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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