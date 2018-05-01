Пашинян призвал сторонников блокировать все дороги и аэропорты Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников в среду утром блокировать все аэропорты и дороги страны. С этим призывом он выступил во вторник вечером на митинге на столичной площади Республики после того, как парламентское большинство проголосовало против его кандидатуры в премьер-министры, передает ТАСС.

"Я призываю с 08:00 начать масштабные акции гражданского неповиновения. Наши сторонники должны перекрыть все аэропорты и дороги республики. Мы не дадим украсть победу народа", - заявил Пашинян.

"Республиканская партия мертва. Несуществующая власть должна признать победу и избрать кандидата от народа в премьеры", - добавил он.

Во вторник депутаты парламента не поддержали кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей. Для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.

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