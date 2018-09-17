В Армении прогремел взрыв

Накануне вечером в армянском городе Раздан произошел взрыв, на месте специалисты обнаружили электродетонаторы, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

"Шестнадцатого сентября вечером в одной из квартир пятиэтажного здания в городе Раздан (Котайкская область, в 45 километрах от Еревана) произошел взрыв, пострадавших нет. Спасатели оградили территорию и эвакуировали 30 жителей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным МЧС, в результате взрыва были разрушены стены, повреждены окна, двери, имущество.

"В результате инженерной проверки обнаружены часы с подключенными электропроводами, четыре электродетонатора и четыре капсюля-детонатора для огневого способа подрыва, пульт дистанционного управления автосигнализацией с батарейкой, которые предназначены для осуществления взрыва", — говорится в сообщении. Отмечается, что кинологи не обнаружили в здании других взрывных устройств, обстоятельства выясняются.

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