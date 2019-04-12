Во время встречи Никола Пашиняна с армянской общиной Страсбурга произошла ссора

12 апреля 2019 10:47 (UTC+04:00)

В Страсбурге 11 апреля во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с армянской общиной произошла ссора, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Началось все с того, что один из представителей общины долго и упорно пытался убедить премьера в том, что случаи подкупа избирателей происходят и сейчас, после "бархатной революции". В качестве примера он привел недавние выборы в одной из сельских общин Армении.

В ответ Пашинян посоветовал ему приехать в республику и сообщить в полицию о преступлении. "Но если вдруг выяснится, что эти сообщения не соответствуют действительности, то могут посадить вас", - сказал премьер, обращаясь к этому мужчине.

Представитель общины, однако, не сдавался, продолжая настаивать на своем. Подобное упорство не понравилось остальным участникам встречи, которые также хотели задать Пашиняну вопрос.

Не слушая ответы премьер-министра Армении, они стали кричать друг на друга. В итоге Пашиняну пришлось прервать свое выступление и начать усмирять этих людей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна
Армения 10:20
ДТП в Армении: ранены 18 военнослужащих
Армения 09:25
МИД Азербайджана ответил на "предложение" Пашиняна
Политика 11 апреля 21:29
Суд оставил под арест Роберта Кочаряна
Армения 11 апреля 12:53
Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 11 апреля 12:12
Станислав Чернявский: В треугольнике Москва- Баку- Ереван вырисовывается некая дорожная карта по карабахскому урегулированию
Политика 10 апреля 19:33
Лента новостей
Назначен посол Туркменистана в Тунисе
Туркменистан 10:51
Автодвижение на дороге Губа-Хыналыг восстановлено (ФОТО)
Общество 10:43
Правящая партия Турции представила новые факты о фальсификации выборов в Стамбуле
Турция 10:39
Хикмет Гаджиев: «Один пояс, один путь» предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана
Бизнес 10:29
В Азербайджане осуществляется капремонт путей и стрелочных переводов на ж/д станции Астара (ФОТО)
Экономика 10:28
В Таиланде шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса
В мире 10:26
Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт
В мире 10:23
В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна
Армения 10:20
Nobel Oil Services впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
Энергетика 10:20