Во время встречи Никола Пашиняна с армянской общиной Страсбурга произошла ссора

В Страсбурге 11 апреля во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с армянской общиной произошла ссора, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.



Началось все с того, что один из представителей общины долго и упорно пытался убедить премьера в том, что случаи подкупа избирателей происходят и сейчас, после "бархатной революции". В качестве примера он привел недавние выборы в одной из сельских общин Армении.



В ответ Пашинян посоветовал ему приехать в республику и сообщить в полицию о преступлении. "Но если вдруг выяснится, что эти сообщения не соответствуют действительности, то могут посадить вас", - сказал премьер, обращаясь к этому мужчине.



Представитель общины, однако, не сдавался, продолжая настаивать на своем. Подобное упорство не понравилось остальным участникам встречи, которые также хотели задать Пашиняну вопрос.



Не слушая ответы премьер-министра Армении, они стали кричать друг на друга. В итоге Пашиняну пришлось прервать свое выступление и начать усмирять этих людей.

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