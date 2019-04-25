Попытка армянской общины в Бельгии потерпела крах

БАКУ /Trend/ - Попытки армянской общины Бельгии добиться внесения изменений в закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание геноцидов, потерпела крах, передает Trend.

Сегодня Федеральный парламент Бельгии принял закон, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание учиненных геноцидов в Руанде, Камбодже и бывшей Югославии.

Несмотря на сильное давление армянской общины Бельгии, а также парламентариев, находящихся под ее влиянием, попытка внести так называемый "геноцид армян" в список, охваченный новым законом, потерпела неудачу. Предложение двух франкоязычных партий (DéFİ и cdH) по этому поводу было отклонено в результате обсуждений.

Комментируя данную ситуацию, министр юстиции Бельгии Кун Генс сказал, что для приведения законодательства страны в соответствие с правовыми инструкциями Европейского союза и Совета Европы, новый законопроект включил в себя только геноциды, в отношении которых в рамках международной юрисдикции были приняты итоговые решения, а в отношении "геноцида армян" такого решения нет.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Текст: Рауф Гулиев)

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