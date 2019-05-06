Gallup International: Армения - самая сердитая страна в мире

6 мая 2019 10:22 (UTC+04:00)

Организация Gallup International представила новый опрос «Global Emotions», в рамках которого опросила жителей более 140 стран мира. Опрос был сделан в 2018 году, и респондентам всех стран задавали одни и те же вопросы, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

В частности, здесь речь идет о том, что человек чувствовал вчера. Людей спрашивали о том, улыбались ли они, смеялись ли, испытывали ли страх, боь, беспокойство, удовольствие, были ли сердиты, научились ли чему-нибудь новому.

Согласно данному опросу, Армения возглавила пятерку стран, жители которой больше всех сердились: на этот вопрос утвердительно ответили 45% населения, отрицательно – 55% соответственно. За Арменией следуют Ирак, Иран, Палестина и Марокко.

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