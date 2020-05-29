Иностранные СМИ: “Действие Армении является угрозой миру и стабильности в регионе”

Известные российские и турецкие СМИ опубликовали статьи, в которых выражалось решительное противодействие Азербайджана незаконным «выборам» и так называемой церемонии «приведения присяге» на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Trend известный российский портал Politrus, турецкий Gundemhaberajansi и Bafra55 новостные порталы опубликовали статью главного редактора Bakutime.az Заура Мирза-заде.

Заур Мирза-заде заявил иностранным СМИ, что незаконные «выборы» и так называемая церемония приведения “присяге” в оккупированном азербайджанском городе Шуша не имеют юридической силы. Этот шаг является еще одним проявлением агрессорской политики Пашиняна. Так называемая церемония приведения присяге – это провокация, направленная на срыв переговорного процесса.

Он отметил, что политика сепаратизма в Армении является опасной тенденцией для всего мира: «Любая юридическая сила Конституции Азербайджанской Республики, а также результаты так называемых« выборов », которые противоречат нормам и принципам международного права, однозначно отвергаются международным сообществом». Это дает основание утверждать, что правительство Армении не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта и способствует обострению ситуации в регионе. Этот факт является провокацией против Азербайджана, а также угрозой миру и стабильности в регионе.

В заявлении Заура Мирза-заде говорится, что в Мюнхене Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением на глазах всего мирового сообщества преподал Пашиняну урок истории и послал его в политический нокаут. Пашинян выглядел жалким и беспомощным. Сегодня Армения продолжает обманывать международное сообщество на мирных переговорах. Поэтому мировые державы, а также международные организации должны оказывать более серьезное давление и санкции на Армению говорится в статьях.