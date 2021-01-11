У посольства Армении в Москве проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

БАКУ/Trend/ - У посольства Армении в Москве проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

У здания посольства собралось несколько десятков человек, которые выступают против визита Пашиняна в Москву и подписания какого-либо документа от имени армянского народа. Они установили у здания посольства транспарант с надписями "Народ – это мы. И мы против тебя", "Stop Никол".