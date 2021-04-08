Экс-президент Армении подал в суд на Пашиняна

Экс-президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Кочарян требует обязать Пашиняна публично опровергнуть некоторые заявления об экс-президенте и выплатить компенсацию в размере 4 миллионов драмов (порядка 8 тысяч долларов).

Речь идет о заявлениях премьера от 1 марта 2021 года.