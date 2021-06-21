Досрочные парламентские выборы в Армении были омрачены агрессивной риторикой (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - Досрочные парламентские выборы в Армении характеризовались интенсивной поляризацией и были омрачены подстрекательскими высказываниями ключевых соперников, а также отстранением женщин от участия на протяжении всей кампании.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Согласно заявлению, недавние изменения в избирательной системе были приняты так близко к выборам, что это вызвало правовую неопределенность и оставило мало времени для внедрения новых правил или информирования избирателей об изменениях.

Было отмечено, что в политическом дискурсе перед кампанией и в предвыборный период доминировали вопросы национальной безопасности. Однако в основе дискуссий были слышны все более агрессивные формулировки и обвинения, что усугубило степень поляризации и еще больше снизило внимание к самим политическим программам и политике.

«Все кандидаты могли свободно проводить агитацию на протяжении всего избирательного процесса, и антагонистические выражения, которые мы слышали во время кампании, никоим образом не были конструктивными для информированного общественного обсуждения», – говорится в заявлении.