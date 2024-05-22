Пашинян назвал церковь "агентом влияния"

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиции назвал церковь "агентом влияния", и пригрозил решить этот вопрос передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"У армянского народа был опыт, когда они духовенство шло в Кесарию и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор", — отметил он в своем выступлении в парламенте.

Отметим, что 4 мая движение «Тавуш во имя Родины» начало многодневное шествие в сторону столицы Армении.

9 мая шествие дошло до Еревана. Движение координирует акции по всей Армении, протестуя против процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Лидером движения является архиепископ Баграт.