Госбюджет Армении в 2024 г. может недосчитаться налоговых поступлений на крупную сумму

БАКУ /Trend/ - Госбюджет Армении в 2024 году может недосчитаться налоговых поступлений на сумму более 100 млрд драмов - около 260 миллионов долларов.

Об этом сказал министр финансов страны Ваге Ованнисян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, риск невыполнения плана по сбору налогов связан с тем, что рост фиксируется в сферах, налоговый потенциал которых невелик.

"Одна из них – ювелирная сфера, в которой в последние месяцы зафиксирован резкий рост за счет реэкспорта российского золота", - сказал министр.

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