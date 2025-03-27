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Армении придется выбрать между ЕАЭС и ЕС - вице-премьер России

Армения Материалы 27 марта 2025 12:21 (UTC +04:00)
Армении придется выбрать между ЕАЭС и ЕС - вице-премьер России

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Армении придется выбрать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Мы внимательно отслеживаем эти процессы. Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной", - сказал он.

Он считает, что это будет иметь свои последствия для людей в Армении.

При этом, А.Оверчук заявил, что это внутреннее дело Армении.

"И ЕАЭС и ЕС имеют схожие повестки. Потому что на двух стульях одновременно усидеть не удастся", - добавил вице-премьер России.

Отметим, что парламент Армении принял в окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. "За" проголосовали 64 депутата , 7 — "против", воздержавшихся не было.

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