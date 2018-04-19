Лоукостер Flynas свяжет Тбилиси с тремя мегаполисами Саудовской Аравии

19 апреля 2018 15:35 (UTC+04:00)

С июня 2018 года авиакомпания Flynas будет осуществлять прямые рейсы из трех крупнейших городов Саудовской Аравии в направлении Тбилиси. Об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии, передает Новости-Грузия.

Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили встретился с генеральным директором авиаперевозчика Королевства Саудовской Аравии Flaynas Бандером Алмоханна.

По итогам встречи стало известно, что авиакомпания Flaynas начнет оперировать на грузинском рынке с июня текущего года.

По три раза в неделю Flynas будет осуществлять рейсы из трех крупнейших городов Саудовской Аравии — Эль-Риада, Даммама и Джидда в направлении Тбилиси.

Авиакомпания Flynas была создана в 2007 году и на данный момент является ведущим лоукостером Саудовской Аравии. У Flynas 30 самолетов, которые осуществляют более тысячи рейсов в неделю – на 17 внутренних и 53 международных направлениях.

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