Минфин Грузии планирует принять новые регуляции для ломбардов

Министерство финансов Грузии планирует изменить правила работы ломбардов, заявил глава ведомства Мамука Бахтадзе в эфире телеканала «Имеди», передает Новости-Грузия.

Говоря о новых регуляциях, министр отметил, что в первую очередь они подразумевают изменение процедуры сдачи в ломбард недвижимости и автомобилей.

«Важно, чтобы в кратчайшие сроки, не позднее мая, мы приняли новые правила игры в отношении ломбардов. Эта деятельность, особенно связанная со сдачей в ломбард автомобилей и недвижимого имущества, является негативной практикой. Это плохо сказывается на потребителях и часто является источником криминала. Поэтому я думаю, что в этом отношении мы должны предпринять принципиальные шаги», — сказал Бахтадзе.

Следует отметить, что недавно министр также сообщил, что Минфин планируют определить перечень активов, которые не смогут участвовать в ломбардной деятельности.

Для открытия ломбарда не требуется специальной лицензии. Их деятельность регулируется налоговым кодексом.

В Грузии к 2017 году было зарегистрировано 875 ломбардов, услугами которых воспользовались 609, 4 тысячи человек. Объем выданных ломбардами кредитов составил 405,8 миллиона лари (более 164,9 миллиона лари), из них 64,7% — в национальной валюте. К концу 2017 года задолженность составила 393,8 миллиона лари (более 160 миллионов долларов).

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