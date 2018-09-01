Евросоюз выделил Грузии 45 миллионов евро

Евросоюз выделил Грузии макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн, передает Грузия Online.



«Еврокомиссия оформила с Грузией меморандум о взаимопонимании и выделит ей макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро, чтобы страна покрыла часть финансовых нужд и осуществила экономические реформы», - сообщил Винтерштайн.



По его словам, выделение макрофинасовой помощи предусмотрено соглашением об ассоциации Евросоюза и Грузии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.