В Грузии заявили, что завершат приобретение комплексов Javelin в США в этом году

28 января 2019 13:42 (UTC+04:00)

В 2019 году министерство обороны Грузии завершит приобретение систем ПВО во Франции и противотанковых комплексов Javelin в США. Об этом сообщил в понедельник глава оборонного ведомства Леван Изория, выступая в Тбилиси на представлении плана работы минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2019 году будет завершен процесс приобретения во Франции систем ПВО, начатый в 2017 году, в текущем году мы также завершим приобретение у США противотанковых систем Javelin, который мы вели в последние годы". - заявил Изория. Он не сообщил какие-то подробности, но в то же время отметил, что "из бюджета выделены средства на модернизацию семи вертолетов типа "Ирокез", находящихся в системе Сил обороны Грузии, этот процесс будет завершен в нынешнем году". Эти вертолеты в предыдущие годы были переданы США в дар Грузии.

В октябре 2017 года минобороны США сообщило, что Грузия выразила желание приобрести 410 ракет к комплексам Javelin, 72 блока прицельно-пускового оборудования, 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. Решение о продаже было принято Конгрессом США в декабре того же года. В январе 2018 года Изория заявил в Тбилиси, что Грузия приобрела у США противотанковые системы Javelin, они уже размещены в безопасном месте.

В 2015 году Тбилиси и Париж заключили соглашение о том, что Франция позаботится об усилении систем ПВО Грузии в рамках реализации сотрудничества Грузии и НАТО (оформлено в 2014 году на саммите в Уэльсе). Через несколько лет из Франции в страну были доставлены радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, приобретенные в соответствии с ранее заключенными с французскими компаниями контрактами. В декабре 2018 года Изория подписал в Париже новое соглашение о приобретении у Франции систем ПВО. Изория и министр ВС Франции Флоранс Парли подписали также техническое соглашение между оборонными ведомствами двух стран, которое предусматривает логистическое обеспечение грузинского миротворческого контингента, несущего службу в Центрально-Африканской Республике в рамках миссии Евросоюза.

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