В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии ведут поиски трех туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо Сванети). Об этом, как передает Trend, корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пропали три туристки из Беларуси в Сванети, на горе Тетнульди. Мы ведем их поиски всеми существующими у нас ресурсами", - сказал сотрудник пресс-службы Службы ЧС.

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает, что двум пропавшим женщинам до 60 лет, а третьей - около 36. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе.

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