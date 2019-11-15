Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране

15 ноября 2019 23:20 (UTC+04:00)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию и власти страны найти общий язык и воздержаться от обострения ситуации, создавшейся из-за провала принятия поправок в конституцию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.

"Призываю руководство и оппозицию использовать все возможности, чтобы отыскать общий язык, чтобы избирательная система была более утонченной, и создать максимальные условия для проведения справедливых выборов. Уверена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения", - говорится в заявлении администрации президента.

По словам президента, сохранение стабильности является наиважнейшим фактором для Грузии. Она считает, что общество устало от постоянных скандалов и кризисов. "К парламентским выбором следующего года нам нужно спокойствие, чтобы народ смог сделать свободный выбор. В демократических странах существуют разные избирательные системы: пропорциональные, мажоритарные, смешанные. Не могу сказать, что какая либо из этих систем более или менее демократичная", - заявила она.

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