Митингующие в Тбилиси расставили перед парламентом палатки для ночевки

26 ноября 2019 02:03 (UTC+04:00)

Участники акции протеста расставили на проспекте Руставели перед зданием парламента несколько палаток, чтобы переночевать в них. Об этом, как передает Trend, заявил РИА Новости один из митингующих, сторонник партии "Единого национального движения" Демна Цурцумия.

В понедельник в центре Тбилиси перед зданием парламента проходит масштабная акция протеста.

"Мы не собираемся расходиться. Некоторые активисты расставили палатки, часть из них на самом проспекте, пару штук - на улице Читадзе, чтобы быть рядом с входом в парламент. Что касается пикета, то, кажется, все уже неоднократно сообщали, что пикетирование продолжится и завтра, мы не считаем это незаконным. Остальные детальные планы будут известны позже",- заявил Цурцумия.

Активист рассказал, что в течение всего дня полиция несколько раз изъяла у партии автомобили, в которых были размещены утеплители и дрова, чтобы митингующие могли ночью согреться. МВД Грузии не давало в связи с этим комментариев. Участник митинга сообщил, что несмотря на действия полиции, центральный проспект перекрыт, участники акции пытаются согреться чем могут, обычные граждане приносят им горячего питья и еды.

Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в столице начались акции протеста. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.

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